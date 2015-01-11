Мировые звезды джаза выступили в Озерске

10 февраля цикл музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» в Озерске продолжил благотворительный концерт с участием знаменитого Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и виртуозного пианиста Олега Аккуратова.

Знаковое для города событие прошло в рамках VII международного Фестиваля музыкального юмора на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1. Игорь Бутман является автором идеи и художественным руководителем фестиваля. По его мнению, слово и музыка – лучшие инструменты, чтобы донести до зрительских сердец что-то доброе, мудрое или смешное. С помощью юмора всегда чуть проще понять себя и взглянуть на мир. А джаз с его филигранной техникой, духом свободы и озорства, как никакое другое музыкальное направление подходит для подобного формата.

Благотворительный концерт в Озерске с участием легендарного саксофониста Игоря Бутмана состоялся по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, почетного гражданина Челябинской области, мецената Андрея Комарова. Вырученные от реализации билетов на концерт в Озерске средства направлены на дальнейшее развитие Детской музыкальной школы №1.

«Февраль для нас в этом году – очень насыщенный музыкальными впечатлениями месяц. Совсем недавно выступали звездные исполнители классической музыки, а теперь и джазовой. Это замечательно, что в нашем обновленном Акустическом филармоническом зале проходят такие концерты, и есть возможность услышать всемирно известных музыкантов, не выезжая за пределы города»», — отметила директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска Лариса Кузнеченкова.

Озерск стал завершающей точкой на гастрольной карте звездных джазменов по Челябинской области. Открытие VII международного Фестиваля музыкального юмора состоялось 7 февраля на сцене Челябинской филармонии, далее он продолжился 8 и 9 февраля в Сатке и Троицке.

Напомним, 2 февраля на сцене Акустического филармонического зала состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и одного из самых ярких виолончелистов нашего времени Александра Рамма. За дирижёрским пультом - дирижёр Государственного академического Большого театра России Айрат Кашаев.

Концерты организованы с учетом официальных рекомендаций и ограничений, принятых на федеральном и региональном уровнях в условиях пандемии COVID-19.

Для справки:

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» – одно из направлений благотворительной деятельности уроженца Озерска, мецената Андрея Комарова. За последние годы по его инициативе и при финансовой поддержке в Челябинске и Озерске состоялись концерты пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева, Челябинского симфонического оркестра под руководством дирижера Адика Абдурахманова, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», спектакли народного артиста России Константина Райкина, а также выступления музыкантов с мировыми именами – Николая Луганского, Бориса Андрианова, Николая Сивчука и Елены Ревич. В октябре 2021 года музыкальный сезон открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов. Он представил концертную программу на рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр:

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, Квинтет и Квартет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

За 20 лет существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Коллектив регулярно представляет Россию на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

Олег Аккуратов – виртуозный российский пианист, джазовый импровизатор, лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов. В 2018 году Олег Аккуратов занял II место на Международном конкурсе имени Сары Воэн в США. В 2019 году музыкант стал Лауреатом Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. С 2013 года активно участвует в международных проектах Игоря Бутмана.

Фотографии и текст предоставлены пресс-службой А. Комарова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49890/