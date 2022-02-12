Праздновать День святого Валентина будет каждый восьмой россиянин

В этом году отмечать День святого Валентина будут всего 12% россиян. По данным аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob, это в четыре раза меньше, чем 15 лет назад.

При этом каждый третий мужчина, который состоит в браке или романтических отношениях, обязательно подарит своей второй половинке букет цветов.

День всех влюбленных в России начали отмечать в 1990-ых годах. Первые десять лет пары активно праздновали День святого Валентина, а затем его популярность начала снижаться. Например, в 2007 году его отмечал каждый второй россиянин, в 2009 — 40% жителей страны, а в 2021 году — всего 13%.

В этом году отмечать День всех влюбленных будут 12% опрошенных, причем положительный ответ чаще давали молодые люди до 34 лет. Реже праздновать будут россияне старше 45 лет — всего 10%.

«Тем не менее, каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, в День святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы. Готовность порадовать букетом свою „вторую половину“ зависит от возраста: если среди мужчин до 34 лет это сделает каждый второй — 50%, то среди респондентов старше 45 — только каждый четвертый»,

— рассказали исследователи.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prazdnovat-den-svyatogo-valentina-budet-kazhdyy-vosmoy-rossiyanin/