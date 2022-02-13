Озерчане завоевали «бронзу» в абсолютном зачёте ралли «Малахит-2022»

За два дня, 12 и 13 февраля, участники ралли преодолели более сотни километров специальных участков, проложенных по окрестностям Кыштыма и Карабаша. В «боевой» дистанции были и узкие трехмерные лесные дороги, и широкие «ходовые» участки, и ледовые допы.

На соревнованиях были представлены различные составляющие классического зимнего ралли. В воскресенье борьба продолжилась на спецучастках «Акакуль» и «Атомный». По словам организаторов, участников впечатлили ходовые «прямики» и сложные связки поворотов, трамплины и ретардеры, лесные и полевые участки, чуть меняющееся дорожное покрытие – замечательное раллийное разнообразие в окружении красивейших уральских пейзажей.

В гонке приняли участие 33 экипажа из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Ижевска, Кирова, Смоленска, Тольятти, Озерска, Снежинска, Миасса, Карабаша, Сысерти, Березовского, Каменска-Уральского, Катайска, Бершети.

Призеры абсолютного зачета гонки 6 этапа Кубка России и 2 этапа Чемпионата УрФО:

-Мансуров Андрей/ Медведев Дмитрий (Пермь/Сысерть), Subaru Impreza

-Корепанов Александр/ Смирнов Денис (Ижевск), Subaru Impreza

-Костюков Алексей/ Маликов Михаил (Озерск), Lada Kalina

Фото Антона Басанаева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49904/