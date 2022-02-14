Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 16.02.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня среда 16 февраля
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 8 град. С
• атмосферное давление 744 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 95 %
• ветер Южный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП , без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Гайдара 4 с 8.30 до 17 часов
К Маркса 22-10п, Дзержинского 58 с 9 до 12 часов
Семенова 6-1,2п с 9 до 13 часов
Луначарского 21-3п с 9 до 14 часов
Дзержинского 53-1,2п с 10 до 14 часов
2 В сетях электро- снабжения:
Гайдара 6 с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения:
Гайдара 4 с 8.30 до 17 часов
К Маркса 22-10п с 9 до 12 часов
Семенова 6-1,2п с 9 до 13 часов
Луначарского 21-3п с 9 до 14 часов
Дзержинского 53-1,2п с 10 до 14 часов
Вниманию жителей города!
По решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа и согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 10.02.2022, общеобразовательные учреждения, вузы (1-2 курсы) учреждения среднего профессионального образования (1-2 курсы), учреждения дополнительного образования и спортивные секции остаются на дистанционном обучении до 20.02.2022 (включительно).
Также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.
Вниманию водителей!
В результате повреждения инженерных сетей участок автомобильной дороги в центре перекрестка улиц Свердлова и Кирова имеет провал.
Уведомляем участников дорожного движения о снижении максимальной скорости до 20 км/час при подъезде к данному перекрестку (дорожные знаки выставлены).
Восстановление данного участка автомобильной дороги до нормативного состояния будет произведено силами ММПКХ. Срок восстановления будет определен позднее.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,14
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 16 февраля 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 14-19°, при прояснении до минус 24°, в горах до минус 9°, днем минус 2-7°.
НЯ: не прогнозируется.
ОЯ: не прогнозируется.
3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 сообщений.