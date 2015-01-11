Полиция проводит профилактическую акцию «Останови мошенника».

На регулярной основе сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводятся профилактические беседы о современных методах дистанционного обмана.

Ежедневно в средствах массовой информации публикуются материалы о фактах мошенничеств, произошедших на территории города и области. Тем не менее, в полицию продолжают поступать заявления от местных жителей, ставших потерпевшими от уловок аферистов. Однако при разговоре с людьми оказывается, что большинство озерчан знает о подобной проблеме – о фактах мошенничества слышали от родных или из средств массовой информации.

Сотрудники РЭО ГИБДД совместно с инспекторами ИАЗ ГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск при выдаче документов напоминают водителям как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов и вручают информационные памятки.

При обходе административных участков участковые уполномоченные полиции раздают гражданам профилактические листовки, предупреждают о наиболее распространенных схемах мошенничеств, а также разъясняют как распознать злоумышленников и действовать, чтоб не оказаться жертвами обмана.

Сотрудники полиции призывают граждан не общаться по телефону с лицами, представляющимися сотрудниками службы безопасности банка и сообщающими о попытках списания денежных средств с банковской карты или оформления кредита. Участники рейдов напоминают, что нельзя сообщать третьим лицам персональные данные банковской карты, не следует снимать денежные средства под диктовку телефонного собеседника и оформлять кредит по чьему-либо указанию. По всем вопросам, касающимся денежных средств на банковских картах и счетах, нужно обращаться самостоятельно непосредственно к специалистам отделений кредитно-финансовых организаций.