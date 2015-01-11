В выходные на Южном Урале потеплеет до +2

Синоптики прогнозируют потепление в Челябинской области.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 18 февраля столбики термометров покажут минус 12-17 градусов, в низинах – минус 24. Днем будет минус 2-7 градусов, на западе региона воздух прогреется до плюс 2 градусов.

В ночь на 19 февраля ожидается похолодание до минус 20 градусов. Днем в Челябинской области температура воздуха составит минус 3-8, на западе также ожидается потепление до плюс 2 градусов.

Синоптики обещают южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Осадков не прогнозируется.

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-potepleet-do-2_146709.html