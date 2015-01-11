15.02 в Озёрске произошло ДТП с участием 2-х автомобилей

15 февраля 2022 года, в 6 часов 50 минут, в городе Озерск, на нерегулируемом перекрестке шоссе Озерское и шоссе Татышское, водитель, 1964 года рождения, управляя автомобилем «Лада XRAY» при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю марки «Тойота», под управлением водителя, 1967 года рождения, и совершил столкновение с ним. Водитель автомобиля «Лада XRAY» получил телесные повреждения с оказанием разовой медицинской помощи. Транспортные средства технически повреждены.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко