В Челябинской области 456 пар поженятся в зеркальную дату

В Челябинской области 456 пар решили заключить брак в красивую дату — 22.02.2022. Более 300 заявлений южноуральские молодожены подали через портал госуслуг, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

«Забронировать красивую и запоминающуюся дату заключения брака через «Госуслуги» можно не ранее чем за год до события и не позднее, чем за месяц до предполагаемой регистрации. Популярность этой онлайн-услуги в последнее время в разы превышает очный способ подачи заявления через отделы ЗАГС Челябинской области. Например, в 2022 году на зеркальную дату 22.02.2022 подано 456 обращений южноуральцев, большая часть из них — 314 — в электронном виде. Рекордсменом по количеству электронных заявлений стал Ленинский отдел ЗАГС администрации города Челябинска»,

— рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Рост популярности сервиса обусловлен рядом преимуществ: оформить услугу можно не выходя из дома, электронная запись экономит время, а при подаче заявления через портал молодоженам предоставят скидку 30% на оплату пошлины.

Чтобы подать заявку в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В электронном заявлении инициатор подачи заполняет данные о себе, выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации и направляет приглашение будущему супругу или супруге. Вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-456-par-pozhenyatsya-v-zerkalnuyu-datu/