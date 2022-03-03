Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Погодные условия на Южном Урале отличаются метеорологическими явлениями, связанными с резким перепадом дневных и ночных температур окружающей среды.

Такие процессы вызывают днем таяние снега на крышах жилых домов и других строений, а в ночное время, с понижением температуры, к образованию большого количества сосулек.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

При падении сосулек пешеходы могут получить травмы и ушибы, а автомобили, стоящие вблизи домов - повреждения.

Возможен также сход снежных масс с крыш домов.

В целях предупреждения несчастных случаев, травм рекомендуется быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов.

Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать его в опасной близости от стен зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи.

Уважаемые родители! Разъясните детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов. Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.