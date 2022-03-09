Мошенники под видом работников банков продолжают дистанционно похищать деньги у жителей Озерска

Житель Озерска подвергся обману по схеме «вам позвонили из службы безопасности банка».

Сотрудникам полиции 64-летний озерчанин пояснил, что неизвестная женщина по телефону обратилась к нему по имени и представилась сотрудником банка. Для подтверждения своих слов женщина отправила в мессенджере копии своих документов с информацией о том, что она работает в известной кредитной организации. В течение часа злоумышленница убеждала мужчину перевести его накопления в «облако», откуда он потом сможет их забрать. Доверившись мошеннице, мужчина, оставаясь на связи, сообщил все пароли из входящих сообщений, затем продиктовал реквизиты другой банковской карты. Когда денежные средства закончились, лже-сотрудница банка начала убеждать озерчанина о необходимости оформления кредита, однако в этот момент мужчина засомневался и позвонил знакомым, которые сообщили ему, что это самая распространенная схема мошенников.

Таким образом, потерпевший лишился 453 000 рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

УМВД России по ЗАТО г.Озерск призывает граждан при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывать разговор и звонить в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.

Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы никому не должны сообщать! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов.