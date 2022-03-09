Муниципальные спасатели: горка — это не только развлечение, но и место повышенной опасности

Вниманию родителей!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

6 марта 2022 года 11 летняя девочка, катаясь на "Первом мысу" (озеро Иртяш), получила травму и была госпитализирована.

Для транспортировки к автомобилю медиков потребовалась помощь дежурной смены спасателей: спасатели несли подростка на носилках 400 м по льду.

Горка — это не только развлечение, но и место повышенной опасности. Внимательно относитесь к выбору горки, средств для катания, экипировке. Принимайте меры к снижению травматизма.

В случае угрозы жизни или здоровью звоните 112.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50112/