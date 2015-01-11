Сводка аварийности в период с 7 по 13 марта.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 7 по 13 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 117 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

6 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

34 водителя управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

5 пешеходов нарушили Правила дорожного движения;

6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст. 2641 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск