Сводка аварийности в период с 7 по 13 марта.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 7 по 13 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 117 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
6 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
34 водителя управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;
5 пешеходов нарушили Правила дорожного движения;
6 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст. 2641 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск