Ждать ли жаркого лета после теплой зимы

Челябинский гидрометцентр проверил, насколько часто после теплой зимы наступает теплое лето. Синоптики изучили статистику за 41 год и пришли к любопытному выводу, которым делятся на своем сайте.

«Мы провели анализ повторяемости суммарных температур на территории Челябинска с 1980 по 2020 годы и пришли к выводу, что прогноз погоды нельзя давать, опираясь исключительно на примету»,

— говорят в Гидрометцентре.

Статистика показала, что теплая зима в 41% случаев сменялась теплым летом. И лишь в 15% случаев после теплой зимы наступало холодное лето. В остальные годы температурный режим был близок к норме.

Если зима была холодной, то в 17% случаев затем наступало теплое лето, а в 3% случаев лето также было холодным.

И тем не менее синоптики отмечают, что оптимистический прогноз более вероятен: теплая зима все же чаще сменяется теплым летом.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhdat-li-zharkogo-leta-posle-teploy-zimy/