Продажа детских путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта

В 2022 году семьи с детьми снова смогут вернуть часть денег, потраченных на отдых ребенка в лагере. Продажа путевок с кешбэком стартует в ночь на 31 марта. Об этом в понедельник, 14 марта, объявили в правительстве РФ.

«Продажи детских путевок с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта. Отправиться в лагерь можно с 1 мая»,

— заявляют в Москве.

Базовые условия программы не поменяются по сравнению с прошлым годом.

Получить возврат средств можно только в том случае, если лагерь подключен к программе детского туристического кешбэка. Оплатить путевку необходимо картой «Мир». Перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в Программе лояльности для держателей карт «Мир».

Получить обратно можно до половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Программу туристического кешбэка для взрослых возобновят в России с 15 марта.

Кроме того, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет будет снижена вдвое.

А уже в мае малоимущие россияне смогут подать заявление на ежемесячное пособие для детей с 8 до 16 лет. Подробнее об этой выплате можно узнать в отдельном материале.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prodazha-detskikh-putevok-s-keshbekom-startuet-v-noch-na-31-marta/