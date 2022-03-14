К середине недели разница температур на Южном Урале достигнет 30 градусов.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной затянувшейся зимы стали два антициклона, опустившиеся с Арктического побережья на Урал и север Европейской территории России. Здесь они пробыли девять дней. В ближайшие дни фронт высокого атмосферного давления начнет отступать, хотя на Южном Урале он постоит еще несколько дней.

По этой причине в середине недели разница между ночными и дневными температурами достигнет максимума. Как сообщает уже Челябинский Гидрометцентр, если в ночь на четверг, 17 марта, в Челябинской области похолодает до минус 22-27 градусов, а в низинах – до 32, то днем того же дня температура повысится до минус 1 градуса, и только на юге будет в пределах минус 11.

Начиная с пятницы синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры – до нуля и выше уже к субботе, 19 марта.

https://dostup1.ru/society/K-seredine-nedeli-raznitsa-temperatur-na-Yuzhnom-Urale-dostignet-30-gradusov_147598.html