Горячая линия по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.в

Архивное видео, книги, авторская музыка для участников юбилейной встречи станут своего рода корабликом, который проплывёт «по волнам памяти», перелистнёт страницы истории коллектива и поэзии, начиная со дня образования литературного объединения до сегодняшнего дня Подробнее
В Челябинской области стартовала регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта — Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Регистрация на сайте DOBRO.RU открыта до 31 марта Подробнее
Уважаемые граждане Озерского городского округа! Отдел субсидий объявляет «Горячую линию», в течение которой предлагаем Вам проверить право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 18 марта 2022 года по тел: 5-57-10; 5-48-14 с 9.00 до 13.00.