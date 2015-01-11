Горячая линия по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.в

Уважаемые граждане Озерского городского округа! Отдел субсидий объявляет «Горячую линию», в течение которой предлагаем Вам проверить право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 18 марта 2022 года по тел: 5-57-10; 5-48-14 с 9.00 до 13.00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50180/