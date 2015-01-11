Колледж искусств приглашает!

В Ханты-Мансийске завершились альтернативные Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт», организованные Минспортом РФ для отстраненных от международных соревнований российских и белорусских спортсменов. Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 марта 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 3 дорожно – транспортных происшествия без пострадавших Подробнее
На утро на 21 марта в Челябинской области подтверждено 312 тыс. 855 случаев заболевания COVID-19 – за сутки было проведено около 11,6 тыс. тестов, выявлен 591 вновь заболевший, в том числе 41 школьник Подробнее
25 марта на сцене большого зала Детской музыкальной школы №1 состоится концерт уже полюбившихся озерской публике музыкантов – членов жюри Международного фестиваля – конкурса «Волшебство звука» Подробнее