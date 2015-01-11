В Озерске состоится концерт артистов Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука»

25 марта на сцене большого зала Детской музыкальной школы №1 состоится концерт уже полюбившихся озерской публике музыкантов – членов жюри Международного фестиваля – конкурса «Волшебство звука».

Это – самый масштабный проект Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», который проходит в шести областях Российской Федерации: Свердловской, Челябинской,

Курганской, Самарской, Архангельской, Мурманской), Краснодарском, Камчатском, Хабаровском краях, Республиках Адыгея, Саха (Якутия), Башкортостан, Карелия, Китайской Народной Республике и направлен на выявление новых музыкальных талантов с целью получения ими поддержки Благотворительных Фондов и последующими выступлениями на лучших концертных площадках страны.

В этот вечер для любителей классической музыки выступят:

Художественный руководитель конкурса – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член экспертного совета Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Президент международного благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова (фортепиано).

Дмитрий Онищенко (фортепиано) – Лауреат Международных конкурсов «Вианна да Мотта» (2007, Лиссабон, II премия); «Три века классического романса» (2006, Санкт-Петербург, приз лучшего пианиста), в Хамамацу (2005, Япония, II премия), молодых пианистов в Энсхеде (2004, Нидерланды, I премия), имени П.И. Чайковского в Москве (2002 , V премия), памяти Владимира Горовица (2001, Киев, I премия), Владимира Крайнева (2000, Харьков, I премия).

Иосиф Пуриц (баян) – лауреат более тридцати международных конкурсов, в том числе: Международный конкурс баянистов и аккордеонистов (Кастельфидардо, Италия 2009 г.), Международный конкурс «Трофей мира» (Спокэйн, США 2012 г.), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов “Arrasate Hiria” (Аррасате, Испания 2011), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в г. Клингентале (Германия 2013), Первый Всероссийский музыкальный конкурс (Москва 2013) и т.д. Магистр Королевской академии музыки (Лондон), артист Би-Би-Си, преподаватель РАМ им.Гнесиных.

Полина Гараева (вокал) – лауреат Международных конкурсов, солистка Национальной оперы Бухареста.

Концерт состоится в 18:00 часов в Большом зале Детской музыкальной школы №1 (ул. Семенова, д.5). Организаторы приглашают на концерт жителей города. Информация и бронирование билетов по телефонам: 2-56-45; 2-51-44.

Информация Детской музыкальной школы №1.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50215/