О налоговых льготах в 2022-м году.

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области напоминает, что Налоговым кодексом Российской Федерации для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по имущественным налогам. При этом, часть льгот предоставляется в беззаявительном порядке. Право на остальные льготы необходимо заявить в налоговые органы, путем направления до 1 апреля 2022 года соответствующего заявления. Это позволит учесть суммы льгот при исчислении имущественных налогов за 2021 год, а налоговые уведомления будут сформированы с учетом положенных льгот.

Предоставление налоговых льгот и налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу предусмотрено для таких категорий граждан как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды (ряда категорий), лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (п.п. 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 п.1 ст.407, п.п. 2-4, 7-10 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации).

Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную и патентную системы налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Указанное выше освобождение от налогообложения не распространяется на объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если индивидуальный предприниматель, имеющий право на налоговую льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло на нее право.

Указанный беззаявительный порядок распространяется на индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за определённый период. В случае отсутствия у налогового органа таких документов, индивидуальному предпринимателю необходимо до 1 апреля 2022 года (до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах на территории Российской Федерации можно узнать на сайте ФНС России - nalog.ru, в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговую инспекцию.