Округ готовится к летней оздоровительной кампании

23 марта состоялась межведомственная комиссия под руководством заместителя главы округа Олега Ланге. На заседании комиссии обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к летней оздоровительной кампании на каникулярный период 2022 года

- Как и в прошлом году, смены будут организованы загородных лагерях в режиме превентивной изоляции по 14 дней: персонал вместе с отдыхающими детьми будет безвыездно находиться в лагере. Проведение родительских дней отменено, присутствие родителей на территории оздоровительных лагерей будет запрещено. Летнюю оздоровительную кампанию мы готовим с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - пояснил Олег Ланге.

Стоимость путевки в загородный лагерь составит 7000 рублей (с учетом кэшбэка родителям она обойдется в 3500 рублей). В загородных лагерях «Орленок» и «Отважных» предусмотрено 4 смены, «Звездочка» будет работать 3 смены.

График работы определен следующим образом:

оздоровительный лагерь «Орленок» с 04.06.2022 по 18.06.2022,

с 22.06.2022 по 06.07.2022, с 10.07.2022 по 24.07.2022, с 28.07.2022

по 11.08.2021 на 262 места в смену;

оздоровительный лагерь «Звездочка» с 22.06.2022 по 06.07.2022,

с 10.07.2022 по 24.07.2022, с 28.07.2022 по 11.08.2021 на 180 мест в смену;

оздоровительный лагерь «Отважных» с 04.06.2022 по 18.06.2022,

с 22.06.2022 по 06.07.2022, с 10.07.2022 по 24.07.2022, с 28.07.2022

по 11.08.2021 на 97 мест в смену;

- В мае планируется приемка баз загородных лагерей. Мы сделаем все, чтобы в этом году дети, которые отправятся в оздоровительные лагеря, с удовольствием, комфортом и пользой провели время, - подчеркнул заместитель главы округа.

На базе озерских школ в июне откроются 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Длительность смены – 18 дней (без учета выходных). Стоимость путевок в городской лагерь будет составлять 4100 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату культурно-развлекательных мероприятий предусмотрено 800 рублей на одного ребенка. Размер платы, взимаемой с родителей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в школах №35 (Метлино) и №41 (Новогорный) составит 3280 рублей на одного ребенка в смену.

Информация о начале реализации путевок будет предоставлена дополнительно.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа