Итоги операции «Автобус»

За время проведения операции "Автобус" сотрудниками Госавтоинспекции Озерского городского округа выявлено 9 нарушений ПДД водителями автобусов:
2 водителя управляли автобусами, не прошедшими технического осмотра;
4 водителя управляли автобусами, будучи не пристегнутыми ремнем безопасности;
1 водитель не выполнил требование о подаче сигнала поворота;
1 водитель нарушил правила пользования внешними световыми приборами (не включил ближний свет фар).
К административной ответственности привлечено 2 должностных лица, в их адрес вынесено 2 представления об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.