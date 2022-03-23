Мультипликационная Студия «Мульти-Пульти» в Озёрске!

В январе 2021 года проект «Я рисую детство», автором которого выступила озерчанка Кристина Нужная, принял участие в Первом конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского общества.

Реализация проекта стала возможной при поддержке Дворца творчества детей и молодёжи. ДТДиМ выступил социальным партнёром и предоставил кабинет для размещения студии. Кроме того, проект получил дополнительную поддержку на конкурсе социально значимых проектов ФГУП «ПО «Маяк».

На грантовые средства было приобретено специализированное оборудование: мультимедийный станок, ноутбук, фотоаппарат, проведено профильное обучение педагогов.

Теперь в Озёрске каждый желающий ребенок может почувствовать себя настоящим мультипликатором, создать свой маленький шедевр. Напомним, что эта возможность появилась во многом благодаря Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала.