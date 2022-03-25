Мокрый снег и усиление ветра обещают синоптики 28-го марта

В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления – это означает повышение температуры воздуха, усиление ветра и осадки.

Так, в ночь на понедельник, 28 марта, атмосферное давление на Южном Урале упадет до 732 мм ртутного столба (при норме 742 мм рт.ст.). Ожидается температура воздуха от нуля до минус 5, лишь при прояснении столбики термометров кое-где опустятся до минус 8. Днем воздух в регионе прогреется до 1-6 градусов со знаком «плюс».

Ветер ожидается южный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 13-18 м/с.

В Челябинской области в предстоящие сутки будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, на юге области – с дождем.

https://dostup1.ru/society/Mokryy-sneg-i-usilenie-vetra-obeschayut-sinoptiki-na-28-marta_147995.html