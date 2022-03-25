С 25 марта в Озерском городском округе началось онлайн-голосование за инициативные проекты

В ходе голосования жители округа определят наиболее актуальные проекты развития округа в 2022 году.

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет южноуральцам воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся: благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое. В этом году муниципалитетам по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера было выделено 1,5 млрд. рублей.

В Озерском городском округе в прощлом году практика инициативного бюджетирования показала свою эффективность и успешность. В ходе голосования озерчанам предстоит определить рейтинг и актуальность каждого из 52, представленных в этом году проектов. Конкурсная комиссия будет оценивать их актуальность и востребованность именно по количеству отданных за него голосов. Один человек может проголосовать за любое количество понравившихся проектов. Онлайн-голосование продлится до 4 апреля включительно.

Как проголосовать за инициативные проекты?

1️. Зайдите на «Платформу обратной связи» https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333368/ или с помощью виджета на сайте муниципалитета.

2️. Введите логин и пароль от портала «Госуслуги»

3️. Перейдите к опросу и сделайте свой выбор!



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа