О размере платы за содержание жилого помещения

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что с 01 марта 2022 года на основании постановления администрации Озерского городского округа №618 от 05.03.2022 года (ссылка) по согласованию с Собранием депутатов установлен новый размер платы за содержание жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Предыдущий размер платы действовал с 1 января 2019 года. С учетом инфляционных процессов в экономике, повышения МРОТ с 01.01.2021 года на 5,5%, составляющие платы за содержание муниципального жилого помещения проиндексированы в целом на 9,68%. При этом рост цен на материалы, которые используются для поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии, за три года намного превысил 9,68%, на которые увеличен размер платы.

Обращаем ваше внимание на то, что размер платы, установленный органами местного самоуправления, напрямую не касается собственников жилья. Вместе с тем, большинство управляющих организаций воспользовались закрепленным в договорах на управление МКД «пунктом», по которому собственники соглашаются платить за обслуживание своего дома ровно столько же, сколько по постановлению администрации платят наниматели муниципальных квартир. На этом основании индексация платы за содержание частных жилых помещений произведена управляющими организациями «автоматически» с 01 марта 2022 года.

Изменить данную практику и получить возможность влиять на ситуацию могут только сами собственники жилья: Жилищный Кодекс РФ определил порядок установления платы за содержание жилья – решением собрания собственников жилья в многоквартирном доме по предложению управляющей организации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50329/