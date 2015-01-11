2022-03-31YEKT05:01:00 | Новости Городские новости Социальный контракт – механизм улучшения финансового положения В 2021 году широкое распространение получила такая мера социальной поддержки как социальный контракт. Она позволила привлечь в Озерский городской округ дополнительные средства, в частности, в прошлом году округ получил на эти цели порядка 8 млн рублей.

23-летний озерчанин Богдан Маренин почти год самостоятельно работает барбером:

– Я учился в озерском колледже по специальности электрик, но работать в этой профессии не захотел. Меня всегда привлекало искусство барбера, со временем занялся этим направлением. До того, как я заключил социальный контракт, я уже прошёл обучение в Екатеринбурге в школе барберов и начал работать. За возможность работать в этом помещении платил процент от выручки. Клиентов было не так много. Один из них рассказал мне о возможности заключить социальный контракт.

Сейчас я арендую эту комнату. Соцконтракт помог мне закупить необходимые инструменты, которые много решают в парикмахерском деле. Барбершоп, наверное, это громко сказано, я просто пытаюсь сделать что-то со стилем своих клиентом. Работаю таким образом я уже год.

Как отметил сам Богдан, рекламой для него служат социальные сети и рекомендации клиентов. Возраст клиентов - 25-30 лет.

Социальный контракт - относительно новая мера социальной поддержки граждан, которая появилась в России в 2010 году и работала как пилотный проект в нескольких регионах. В 2021 году эта практика получила распространение по всей стране.

Напомним, что социальный контракт – это государственная поддержка граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Она даётся для того, чтобы человек мог улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Средства социального контракта можно потратить на: индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы (обучение или переобучение), другие цели, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Но потратить деньги человек обязан так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.

Начальник управления социальной защиты населения администрации округа Лилия Солодовникова отметила, что средства социального контракта в Озерске востребованы в большей степени теми, кто оказывает парикмахерские услуги и занимается ногтевым сервисом:

– Я считаю, что в 2021 году мы по этой программе отработали хорошо. Всего было заключено 65 социальных контрактов, из областного бюджета на эти цели мы получили около 8 млн рублей. В 2022 году есть возможность привлечь в округ ещё больше средств на реализацию данной меры социальной поддержки. Из 65 контрактов 23 были заключены на поиск работы, 7 – на ведение личного подсобного хозяйства, 14 – помощь в трудной жизненной ситуации и 21 контракт был заключен именно на развитие предпринимательской деятельности.

В настоящее время у нас выстроены тесные взаимоотношения с озерским бизнес-инкубатором, где граждане получают содействие при написании бизнес-плана. Оформление документов проходит достаточно быстро, при наличии полного пакета, в том числе и бизнес-плана, в течение трёх дней оформляется заявка отправляется в Министерство социальных отношений, далее в течение пяти дней люди уже получают средства.

Самая большая сумма, которую можно получить в рамках социального контракта – 250 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности, до 100 тысяч рублей – на ведение подсобного хозяйства, на преодоление трудной жизненной ситуации средства выделяются индивидуально. В 2022 году в Озерском городском округе социальный контракт уже оформили 18 человек, в процессе оформления ещё 10 контрактов.





Информация предоставлена: 23-летний озерчанинпочти год самостоятельно работает барбером:Как отметил сам Богдан, рекламой для него служат социальные сети и рекомендации клиентов. Возраст клиентов - 25-30 лет.Социальный контракт - относительно новая мера социальной поддержки граждан, которая появилась в России в 2010 году и работала как пилотный проект в нескольких регионах. В 2021 году эта практика получила распространение по всей стране.Напомним, что социальный контракт – это государственная поддержка граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Она даётся для того, чтобы человек мог улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Средства социального контракта можно потратить на: индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы (обучение или переобучение), другие цели, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.Но потратить деньги человек обязан так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.Начальник управления социальной защиты населения администрации округаотметила, что средства социального контракта в Озерске востребованы в большей степени теми, кто оказывает парикмахерские услуги и занимается ногтевым сервисом:Самая большая сумма, которую можно получить в рамках социального контракта – 250 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности, до 100 тысяч рублей – на ведение подсобного хозяйства, на преодоление трудной жизненной ситуации средства выделяются индивидуально. В 2022 году в Озерском городском округе социальный контракт уже оформили 18 человек, в процессе оформления ещё 10 контрактов.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-31YEKT05:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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