Сегодня последний день голосования за инициативные проекты 2022 года

Садовые товарищества Челябинской области за последние шесть лет получили из областного бюджета 100 млн рублей на развитие. 20 млн рублей заложено в 2022 году. Председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев на пресс-конференции 1 апреля рассказал, как товарищества могут получить господдержку Подробнее