Сегодня последний день голосования за инициативные проекты 2022 года

Напомним, что в этом году в голосовании участвуют 52 проекта, в настоящее время уже проголосовали 3332 жителей Озерского городского округа. По количеству представленных проектов и по числу участников электронного голосования округ является одним из лидеров в Челябинской области.
Следует пояснить, что в 2022 году по критерию "Результаты электронного голосования граждан" областной закон установил количество баллов от 0 до 10. То есть, при достаточно высокой активности голосующих, можно вывести в лидеры практически любой проект. Во-вторых, областным законом введен новый критерий оценки: "Актуальность проблемы". Баллы по данному критерию будет расставлять конкурсная комиссия, поэтому от количества электронных голосов будет зависеть и количество баллов.
По информации Управления экономики администрации утром 4 апреля каждый проект в среднем набрал 253 голоса (по конкретным проектам результат варьируется от 62 до 723 голосов).
За три предыдущих дня голосования больше всего голосов (в абсолютном исчислении) набрали следующие проекты:
– ремонт фасада школы № 33 (+108 голосов)
– ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения школы № 32 "Начальная школа" (+106 голосов)
– проведение ремонтных работ (замена оконных блоков, ремонт входной группы и создание доступной среды при входе в школу № 38) (+103 голоса).
Лидерами по приросту голосов за три последних дня в процентном выражении являются:
– проведение ремонтных работ отмостки и фасада здания школы № 30 (+25,6%)
– устройство покрытия баскетбольной площадки школы № 30 (+24,2%)
– замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба "Ровесник" (+22,6%)
Напомним, что горожане могут голосовать за несколько понравившихся проектов.
Впереди еще почти сутки для электронного голосования, для того, чтобы определить самые важные, нужные и интересные инициативные проекты.
Проголосовать за инициативные проекты можно на «Платформе обратной связи» https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333368/ или с помощью виджета на сайте http://www.ozerskadm.ru/.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа