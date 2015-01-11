Традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Ведь горящая трава совсем не так безобидна, как кажется. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. Нередко пламя перекидывается на различные постройки и даже жилые дома. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.

Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и её прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторожность.

Пожарная охрана призывает горожан быть более внимательными и предусмотрительными, и напоминает элементарные правила безопасности:

- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

- не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните, безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров.

- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры.

- соблюдайте правила пожарной безопасности при отдыхе на природе: не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, а также не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны!

Телефоны спасения - 112, 01, 101.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50409/