Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:

• Полицейский патрульно-постовой службы полиции

• Полицейский (водитель) дежурной части

• Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции

• Полицейский (водитель) изолятора временного содержания

• Полицейский ИВС

• Участковый уполномоченный полиции

• Помощник участкового уполномоченного полиции ПП «Новогорный»

• Оперуполномоченный отдела уголовного розыска

• Оперуполномоченный полиции ПП «Новогорный»

• Инспектор ДПС

• Младший инспектор-кинолог ЦКС

• Инженер-электроник ДЧ

• Вожатый (проводник) служебных собак

Социальные гарантии сотрудникам МВД:

• стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет;

• материальная помощь один раз в год;

• ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;

• предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка 9,1%) в банке ВТБ (ПАО)

• право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи);

• бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;

• право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;

• карьерный рост;

• возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61,

по телефонам: 8(351)2-59-12, 8-9993711012

дополнительно: по оформлению на службу в ГИБДД: 8(351) 4-36-02

по оформлению в Пункт полиции «Новогорный»: 89993729353

п. Новогорный, ул. Энергетиков, 3.