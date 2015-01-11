Более тысячи южноуральцев станут волонтерами голосования для создания комфортной городской среды

На портале dobro.ru проходит регистрация волонтеров для организации голосования за объекты благоустройства. Уже порядка 1100 жителей всех 43 муниципалитетов Челябинской области заявили о своем желании помочь в реализации проекта.

Сейчас со всеми кандидатами проводят собеседования. Главное – это готовность принять участие. Также проверят коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность четко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан. После этого волонтеров ждет обучение и инструктаж. Им предстоит работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и на массовых мероприятиях.

«Принимая участие в голосовании, каждый житель вносит вклад в улучшение жизни в своем населенном пункте. Миссия волонтеров – помочь окружающим узнать о проекте и внести свой вклад, оставив свое мнение на платформе», – прокомментировала начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Также в этом году волонтеры станут участниками мотивационной программы, подготовленной Росмолодежь.Добро, Федеральным проектом «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и программой бесплатных путешествий для молодежи «Больше, чем путешествие».

Добавим, с 15 апреля по 30 мая на сайте проекта каждый житель страны старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50430/