Полицейские Озерска подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал»

С 4 по 8 апреля 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками Отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Челябинской области (дислокация Озерск), а также сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области с целью выявления и пресечения фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал».

С целью выявления правонарушений перевозки и транспортировки гражданского оружия сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск проверено 120 единиц автотранспорта. Правонарушений не выявлено.

Участковыми уполномоченными полиции проверены владельцы гражданского, охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия. По результатам проверки сотрудниками полиции изъято 49 единиц боеприпасов. По фактам изъятий из незаконного оборота боеприпасов возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Напоминаем, что на территории области также продолжается операция «Оружие-2022». Если вы являетесь владельцами гражданского оружия, то в рамках данного профилактического мероприятия вы можете сдать в полицию, либо в отделение лицензионно-разрешительной работы оружие и боеприпасы, на которые вам выданы разрешительные документы, срок действия которых истекает.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в период проведения операции сдающий, в соответствии с действующим законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

Желающие сдать оружие могут обратиться в дежурную часть УМВД по адресу: пр.Ленина, 43 или по телефонам: 02, 102, 2-50-85, или в Отделение лицензионно-разрешительной работы по адресу: пр. Ленина 40, 2 этаж, 19 кабинет (дверь налево).

График приема граждан:

Вторник, четверг с 9.00 до 17.00 ч.

Вторая суббота месяца с 9.00 до 17.00 ч.

Перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

Телефон для справок: 5-00-10.