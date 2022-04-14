Воспитанники МБДОУ ДС №10 посетили музей полиции

В музее Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск состоялась экскурсия для воспитанников детского сада №10.

В начале встречи председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Серухин вместе с психологом группы морально-психологической подготовки отделения по работе с личным составом капитаном внутренней службы Светланой Ильиных провели беседу с ребятами о том, кем бы они хотели стать в будущем, а также напомнили детям о правилах дорожного движения.

Представитель Совета ветеранов УМВД подполковник милиции в отставке Анатолий Владимиров рассказал детям о том, кто стоял у истоков создания правоохранительных органов в нашем городе, и тех, кто поддерживает правопорядок сегодня.

Во время проведения экскурсии дошкольники задавали много вопросов и с огромным удовольствием рассматривали экспонаты музея и предметы формы сотрудника органов внутренних дел, наградные кубки и медали героев МВД. Особый интерес вызвал служебный мотоцикл «Урал», на котором много лет назад несли службу сотрудники ГАИ Озерска.

В завершении мероприятия, маленьким гостям показали мультфильм «Дядя Степа - милиционер», снятый на стихи Сергея Михалкова в 1964 году. После просмотра мультфильма и познавательной экскурсии многие дети признались, что когда вырастут, тоже будут служить в полиции.