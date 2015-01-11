Оперативная информация

19 апреля 2022 года, около 19 часов 42 минут, в г. Озерск на улице Иртяшская – 15, девятилетний мальчик, катаясь на самокате по тротуару, решил сделать трюк. Съехал на проезжую часть дороги, где в этот момент двигался автомобиль, который выезжал из двора. Подробнее
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Заозерной неизвестный повредил припаркованный у подъезда ее автомобиль «Ford» и скрылся с места происшествия. Подробнее
ООО «ВЗРЫВ-РЕСУРС» совместно с компанией ООО «ИНТЕО» (резидент ТОСЭР "Озерск") успешно выполнило пусконаладочные работы по смесительно-зарядным машинам, изготовленным ООО «Интео». Заказчики приступили к эксплуатации техники на горных предприятиях. Подробнее
В преддверии Дня местного самоуправления заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков встретился со старшеклассниками, рассказал им об основах государственного устройства и самой близкой людям форме власти. Подробнее
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире остается напряженной. Всего в мире из доступных источников на 17.04.2022 г. известно о 504 005 193 случаях, прирост – 532 422 (0,11%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (212 355 095 случаев), здесь же зафиксировано наибольшее число новых случаев за сутки (269 939). Подробнее
В связи с повышением температуры воздуха происходит интенсивное разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 20-21 апреля в восточных районах Челябинской области местами сохраняется, в юго-западных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).