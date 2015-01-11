Коммунальщика из Озерска наказали за неучтенную работу на 600 тыс. руб.

Озерский горсуд вынес приговор начальнику цеха водоотведения местного предприятия ЖКХ – он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд установил, что тот без договора распорядился уложить систему самотечной канализации и очистить существующие сети на территории Уральского маслозавода. Работы велись с сентября 2017 года по декабрь 2020 с использованием тяжелой техники в рабочее время. Начальник цеха получил за них 600 тыс. рублей, которые присвоил себе.

Как отметили в прокуратуре, подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб. С учетом позиции гособвинителя и совокупности смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Kommunalschika-iz-Ozerska-nakazali-za-neuchtennuyu-rabotu-na-600-tys_148952.html