Афиша на 22-24 апреля!

В выходные синоптики нам обещают прекрасную теплую погоду!

А афиша обещает незабываемые эмоции! Озерск.ру желает всем хороших выходных!

Озерск

Все выходные:

Все выходные: творческие мастер-классы для детей и взрослых в кафе «Костяника» (КБО)

Запись - https://vk.com/karikatyra_oz

С 11 до 17.00 Кыштымская 12

Традиционный MARKET_OZ!

22-ое апреля, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия (12+)

19.00 ДК "Маяк"

Весна и Rock-n-Roll, что может быть лучше!

Билеты в кассе Дворца, бронь столиков по тел.2-47-00

23-е апреля, суббота

С 10 до 16.00 Городской музей

Минералогическая выставка «Кладовая Уральских гор».

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Имя мамино" 3+

Это веселые и грустные маленькие истории в стихах, про жизнь большой и дружной семьи мамы Нади, рассказанные перчаточными куклами и студентами.

13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

СКАЗКА С ЧУДЕСАМИ!

Студенты мастерской Натальи Войтовны Гараниной представят сказку + интермедию в фойе театра.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба" Р. Хоудон

Комедия 16+

24-ое апреля, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Сказки мамы Нади от студентов мастерской Натальи Войтовны Гараниной!

С 11 до 18.00 Городская библиотека.

Выставка работ Ольги Черновой "Трэш-арт. Старым вещам - новая жизнь!"

12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Пасхальный концерт!

13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

В ГОСТЯХ СТУДЕНТЫ ЕГТИ

Концерт для семейного просмотра на большой сцене театра кукол

Материал подготовила Александра Лебедева.