Афиша на 22-24 апреля!

В выходные синоптики нам обещают прекрасную теплую погоду!
А афиша обещает незабываемые эмоции! Озерск.ру желает всем хороших выходных!
Озерск
Все выходные:
Все выходные: творческие мастер-классы для детей и взрослых в кафе «Костяника» (КБО)
Запись - https://vk.com/karikatyra_oz
С 11 до 17.00 Кыштымская 12
Традиционный MARKET_OZ!
22-ое апреля, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия (12+)
19.00 ДК "Маяк"
Весна и Rock-n-Roll, что может быть лучше!
Билеты в кассе Дворца, бронь столиков по тел.2-47-00
23-е апреля, суббота
С 10 до 16.00 Городской музей
Минералогическая выставка «Кладовая Уральских гор».
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Имя мамино" 3+
Это веселые и грустные маленькие истории в стихах, про жизнь большой и дружной семьи мамы Нади, рассказанные перчаточными куклами и студентами.
13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
СКАЗКА С ЧУДЕСАМИ!
Студенты мастерской Натальи Войтовны Гараниной представят сказку + интермедию в фойе театра.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба" Р. Хоудон
Комедия 16+
24-ое апреля, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Сказки мамы Нади от студентов мастерской Натальи Войтовны Гараниной!
С 11 до 18.00 Городская библиотека.
Выставка работ Ольги Черновой "Трэш-арт. Старым вещам - новая жизнь!"
12.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Пасхальный концерт!
13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
В ГОСТЯХ СТУДЕНТЫ ЕГТИ
Концерт для семейного просмотра на большой сцене театра кукол
Материал подготовила Александра Лебедева.