С 30 апреля в городском музее открывается выставка «Одна на всех Победа»

В преддверии Дня Победы в музее начнёт работу выставка, предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.

Она посвящена подвигу южноуральцев на фронтах и героическому труду в тылу в годы Великой Отечественной войны. Посетители выставки смогут узнать о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, увидеть фотографии военных корреспондентов с поля боя. Выставка рассказывает об эвакуации в Челябинскую область предприятий и жителей из западных регионов страны, доблестном труде во имя Победы, работе эвакогоспиталей, условиях жизни в глубоком тылу и той моральной и материальной поддержке, которую оказывали жители нашей области бойцам.

Выставка экспонируется в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2, с 30 апреля до 25 мая.

Вход свободный. Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 часов.

Справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Группа во ВКонтакте - vk.com/muzeum_ozersk

Сайт: https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50656/