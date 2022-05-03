1 мая в детском парке открылся летний сезон-2022

В этот день более тысячи озерчан посетили одно из самых любимых мест отдыха маленьких и взрослых жителей города.

Мальчишек и девчонок гостеприимно встретили сотрудники МБУ «ПКиО». Устроить настоящий праздник им помогли артисты творческих коллективов "Культурно-досугового центра".

В программе, которая длилась два часа, было все, чтобы весело поиграть, потанцевать, покататься на аттракционах. На площадках парка проходил концерт, были развернуты поляны творчества, организована работа небольших игровых зон, проводились тематические конкурсы.

Настоящим сюрпризом для посетителей стали новинки сезона - большой батут «Жираф и зебра» и «Паровозик из Ромашково» с современными комфортными вагончиками.

Для удобства озерчан работали временные торговые точки.

Следует отметить, что к 1 мая в детском парке традиционно готовились заранее и с большой ответственностью: еще и еще раз была проведена техническая ревизия аттракционов, территория обработана от клещей, наведен порядок и чистота в лесном массиве с помощью волонтеров ОТИ НИЯУ МИФИ.

Сотрудники детского парка очень надеются, что летний сезон подарит немало теплых дней, чтобы можно было реализовать все творческие планы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50706/