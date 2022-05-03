Вниманию автовладельцев!

Праздничное шествие в Озерске традиционно состоялось на пр. Ленина. В ходе демонстрации перед трибуной с почётными гостями прошли около трёх с половиной тысяч человек. Они собрались в историческом центре города, не побоявшись пасмурной погоды и небольшого дождя. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.04.2022г. по 01.05.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
Администрация округа просит автовладельцев заранее, 8 мая, убрать припаркованный личный транспорт с территории, где будут проводиться массовые мероприятия в честь Дня Победы: по ул. Лермонтова, вокруг сквера им. А.Б. Логинова и в районе площади им. В.И. Ленина.