Вниманию автовладельцев!

Праздничное шествие в Озерске традиционно состоялось на пр. Ленина. В ходе демонстрации перед трибуной с почётными гостями прошли около трёх с половиной тысяч человек. Они собрались в историческом центре города, не побоявшись пасмурной погоды и небольшого дождя. Подробнее