Об ухудшении погодных условий 10.05

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра 16-21 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара). Прогнозируется увеличение количества ДТП.