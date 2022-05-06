Об ухудшении погодных условий 10.05

Уважаемые жители округа!

Напоминаем вам, что в конце марта 2022 года в связи с улучшением эпидситуации по COVID-19 решением оперативного штаба в Челябинской области были сняты почти все коронавирусные ограничения: отменен режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, снят запрет на проведение публичных мероприятий и аннулированы рекомендации по ограничению посещения религиозных объектов. Подробнее