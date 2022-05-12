Приглашаем в ряды добровольных народных дружин.

На территории Озерского городского округа созданы две добровольные народные дружины: «Озерская» и «Озерские автомобилисты».

Каждый дружинник оказывает содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, совместных патрулирований уличных и дворовых территорий, а также принимает участие при проведении оперативно-профилактических мероприятий.

В народную дружину могут приниматься граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста (не имеющие судимости, не состоящие на учетах в органах здравоохранения, не совершавшие в течение года административных правонарушений), добровольно изъявившие желание участвовать в деятельности народной дружины, на основании их письменного заявления.

Народным дружинникам за помощь в осуществлении охраны общественного порядка предусмотрена денежная выплата в размере 200 рублей в час, продолжительность патруля составляет 6 часов.

По вопросам вступления в народную дружину можно обратиться по телефонам 8-999-371-10-24, 8(35130)7-46-02. Ответственное лицо – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Алексей Самсонов.