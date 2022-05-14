Ночью мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид.

В ночь на 16 мая, в 00.18 мск мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 388945 (2008 TZ3) – небесное тело относится к самому многочисленному типу околоземных астероидов «Аполлоны», его диаметр, по оценкам астрономов, составляет 350 метров.

Астероид был обнаружен 6 октября 2008 года в обсерватории Mount Lemmon.

В ночь на 16 мая 2022 года астероид пролетит мимо нашей планеты на скорости 8 км/сек на расстоянии от Земли 6 млн километров. Его яркость достигнет +16 зв.вел. Наблюдения возможны в южном полушарии, где объект будет находится находится в созвездиях Компас, Корма.

Следующая встреча астероида и Земли состоится 8 мая 2163 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 5,25 млн километров.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-mimo-Zemli-proletit-potentsialno-opasnyy-asteroid_149720.html