По многочисленным обращениям жителей округа возобновляет работу садовый маршрут №18. Соответствующее постановление №1370 сегодня было подписано главой округа Евгением Щербаковым. Средства на обслуживание маршрута выделены из местного бюджета. Напомним, первая остановка маршрута у здания бывшего главпочтамта (ул. Блюхера,19) – конечная сад №8.
Расписание движения автобуса по муниципальному сезонному маршруту №18
Рабочие дни:
Прямое направление: 08:15, 18:45
Обратное направление: 08:45, 19:15
Выходные и праздничные дни:
Прямое направление: 07:45, 18:45
Обратное направление: 08:15, 19:15