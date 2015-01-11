Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 18 мая
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 10 град. С
• атмосферное давление 732 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 78 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Герцена 22,Менделеева 19,21 с 9 до окончания работ
Гайдара 11-1п, К.Маркса 22-8 п с 9 до 12 час
2 В сетях электроснабжения
Семенова 11 с 9 до окончания работ
Дзержинского 63-с 4по7 п-ды с 9 до 13 час
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Музрукова 41 с 9 до окончания работ
Октябрьская 40-1,2п,Гайдара 11-1п,К.Маркса 22-8 п с 9 до 12 час
Октябрьская 26-1 п с 10 до 12 час
Октябрьская 26-2 п с 14 до 16 час
Вниманию жителей Озерского городского округа!
Днём 18 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, местами порывы ветра до 20 м/с.
Уважаемые озерчане!
С 04.05.2022 года до особого распоряжения на территории Озерского городского округа введен особый противопожарный режим.
Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен.
Разведение костров и выжигание сухой растительности, организация сельскохозяйственных палов, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам запрещено.
Вниманию озерчан!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».
По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.
1.Мониторинговая информация
1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме.
1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.
1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
3.Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим.
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 мая 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие дожди, возможны грозы, днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8°, днем плюс 14-19°.
НЯ: днём порывы ветра до 20 м/с.
ОЯ: не прогнозируется.
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения.