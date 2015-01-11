2022-05-18PKT09:41:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.05.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 18 мая 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 10 град. С • атмосферное давление 732 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 78 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП с 1 пострадавшим. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Герцена 22,Менделеева 19,21 с 9 до окончания работ Гайдара 11-1п, К.Маркса 22-8 п с 9 до 12 час 2 В сетях электроснабжения Семенова 11 с 9 до окончания работ Дзержинского 63-с 4по7 п-ды с 9 до 13 час 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 41 с 9 до окончания работ Октябрьская 40-1,2п,Гайдара 11-1п,К.Маркса 22-8 п с 9 до 12 час Октябрьская 26-1 п с 10 до 12 час Октябрьская 26-2 п с 14 до 16 час Вниманию жителей Озерского городского округа! Днём 18 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, местами порывы ветра до 20 м/с. Уважаемые озерчане! С 04.05.2022 года до особого распоряжения на территории Озерского городского округа введен особый противопожарный режим. Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен. Разведение костров и выжигание сухой растительности, организация сельскохозяйственных палов, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам запрещено. Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 1.Мониторинговая информация 1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3.Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 мая 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие дожди, возможны грозы, днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8°, днем плюс 14-19°. НЯ: днём порывы ветра до 20 м/с. ОЯ: не прогнозируется. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50865/ alebedeva 2022-05-18PKT09:41:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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