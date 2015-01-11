Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета округа за 2021 год

18 мая в актовом зале были подведены финансовые итоги минувшего года. Участниками слушаний были разработаны и приняты рекомендации, которые будут представлены депутатскому корпусу на ближайшей сессии.

Провёл слушания председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Присутствующим было представлено два доклада – о социально-экономическом развитии округа и об исполнении бюджета, а также заключение председателя Контрольно-счетной палаты и предложения Общественной палаты.

С докладом «О социально-экономическом развитии Озерского городского округа за 2021 год» выступил начальник управления экономики Александр Жмайло. Он отметил, что характерной динамикой 2021 года было постепенное снятие ограничений, связанных с короновирусом, что повлияло как на развитие бизнеса и восстановление рынка услуг, так и на проведение общественных мероприятий. В начале доклада Александр Жмайло дал оценку демографическим показателям. Из его выступления следует, что в округе продолжается снижение численности населения, эта тенденция наблюдается на протяжении последних 15 лет. Основной причиной негативной динамики в 2021 году было распространение новой короновирусной инфекции. При этом рождаемость осталась на прежнем уровне, в 2021 году в округе появилось на свет 605 маленьких озерчан. Кроме того, шестой год подряд в округе наблюдается прирост новых жителей, которые приезжают жить и работать в округе, в прошлом году эта цифра составила 524 человека.

В сфере труда и занятости показатели вернулись к допандемийному уровню. В частности, безработица фактически снизилась до минимальных значений, зафиксированных за последние 12 лет. Ситуация на рынке труда в целом была стабильная и негативное влияние от распространения коронавирусной инфекции в 2021 году был сведён к нулю. Средняя заработная плата в отчётном периоде в Озерске традиционно была выше показателя по Челябинской области на 15 процентов.

Также в докладе начальника управления экономики были затронуты темы: динамики промышленного производства, инвестиций в основной капитал, введение в строй нового жилья, развитие малого и среднего предпринимательства, динамики продовольственного рынка.

Далее с ключевым докладом «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год» выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва.

Она начала с того, что поступления доходов в бюджет сложились в размере 4 млрд 512 млн рублей с увеличением на 7,8 процента к показателю 2020 года за счёт роста неналоговых платежей и безвозмездных поступлений.

Она пояснила, что в структуре доходов округа 20,4 процента были сформированы за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, которые составили 921,4 млн рублей. В отчётном году этот показатель увеличился по сравнению с 2020 годом на 1,6 процента. По основным налоговым источникам также была обеспечена положительная динамика. Неналоговые доходы были исполнены в объёме 95,2 млн рублей, с увеличением к показателям 2020 года на 19,3 процента.

Объём безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней увеличился на 9,5 процентов и составил 3 млрд 592 млн рублей (доля в структуре доходов округа 79,6 процента). Основной причиной увеличения объёмов стало выделение межбюджетных трансфертов разового характера: дотации из бюджета Челябинской области на создание ледовой арены «Высота» и субсидий на завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции.

Целевые средства поступили в округ в размере 2 млрд 458 млн рублей. Самые крупные суммы безвозмездных поступлений пришлись на мероприятия в сфере образования, социальной политики, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

В структуре бюджета округа доля расходов на социальные направления (образование, физическая культура и спорт, культура и социальная политика) составила 77,2 процентов, или 3 млрд 431,2 млн рублей (по сравнению с 2020 годом расходы увеличились более чем на 8,5 процентов).

В целях обеспечения повышения качества жизни озерчан в 2021 году проводились мероприятия по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов, объектов дорожной инфраструктуры и инженерных сетей. 210,6 млн рублей было направлено на благоустройство округа и дорожную деятельность.

В 2021 году продолжилась реализация программы «Формирование комфортной городской среды», цель которой заключается в повышении уровня благоустройства округа. Бюджет муниципальной программы составил 95 млн рублей, основной источник финансирования – средства бюджетов других уровней.

Были осуществлены расходы на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей и определённые с учётом их мнения в размере 120,8 млн рублей. При этом на финансирование инициативных проектов было направлено более 25,8 млн рублей бюджетных средств и 662 тысячи рублей инициативных платежей, которые были внесены в бюджет округа на добровольной основе.

В 2021 году в Озерском городском округе была продолжена реализация семи федеральных проектов (в 2020 году было реализовано четыре): «Формирование комфортной городской среды», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Современная школа», «Чистая вода», «Информационная безопасность», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Социальная активность». На достижение национальных целей развития было направлено 365 млн рублей. Также в 2021 году в округе осуществлялась реализация 23 муниципальных программ.

Отчет Озерского городского округа включен в консолидированную отчетность по региону.

В ходе слушаний председатель Контрольно-счетной палаты округа Юлия Сергеева представила заключение об исполнении бюджета. Она отметила, что проверка годового отчета, проведенная КСП, подтверждает его достоверность.

Представитель Общественной палаты округа Александр Бабошин выступил с предложением – рассмотреть возможность увеличения финансирования работ по благоустройству территории округа и мероприятий по трудоустройству подростков в летний период.

Напомним, что публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собранию депутатов предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50894/