Первые три направления экотроп «Егоза-Сугомак» готовы на 99%!

Первые три тропы проекта готовы на 99%!

Уже сейчас на них есть все необходимые навигационные таблички.

Если вам не терпится побывать у нас - добро пожаловать погулять по:

-"Панорама" (тропа к вершине Егозы//желтые стрелочки)

1,8 километра// около 1 часа пешком

Идеальный маршрут для небольшой прогулки, целью которой может стать пикник на смотровой площадке, фотосессия на вершине и знакомство с нашим проектом.

Тропа идет к смотровой площадке и вершине, но не по трассам, а через лесные тропы.Причем по тропам почти не задействованным для катания на лыжах зимой и на велосипедах летом, что делает маршрут безопасным.

Подъём в гору почти незаметен по началу. Но последние 100 метров довольно круты.

-"Кольцо" (лесная тропа здоровья//зеленые стрелочки)

1,4 километра // 30 минут пешком, 10 минут на велосипеде

Иначе её можно назвать тропой здоровья. Очень легкая лесная тропа с небольшим подъёмом. Может использоваться для тренировок по скандинавской ходьбе и вело-разминки.

-"Туда и обратно" (самая насыщенная тропа от Егозы до Сугомака и обратно//оранжевые стрелочки)

7 километров в одну сторону (общая протяженность 14 км) // около 2,5 часа пешком и 1 часа на велосипеде

Несложная тропа, но самая насыщенная интересными объектами. Оптимальна как для пеших, так и для вело-туристов. Связывает напрямую Сугомак и Егозу, проходит через руины Динамитного завода и Васькин ключ и потом идет обратно.

В ближайшие пару недель на маршрутах будет доделаны стационарные указатели, установлены новые стенды и смотровая площадка на вершине Егозе.

А также маршруты "Панорама" и "Кольцо" будут обработаны от клещей!

С июня начнется работа над двумя новыми маршрутами.