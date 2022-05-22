Информация Управления капитального строительства и благоустройства о временном перекрытии движения.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует:

С 23.05.2022 г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Советская (в районе магазина "Москательный").

С 25.05.2022 г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги по проезду Объездной (в районе магазина "Монетка").

Также в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия по ул. Советская (от ул. Космонавтов до ул. Набережная) водителей автотранспортных средств просят обеспечить свободный проезд дорожной техники и освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта, использовать объездные пути.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50928/