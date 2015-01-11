24 мая – День славянской письменности и культуры.

Празднование этой даты является значительным событием в культурной и духовной жизни Озерского городского округа. Накануне 22 мая в ДК «Строитель» был организован фестиваль искусств и концерт.

В этом году организаторами мероприятий выступили Культурно-досуговый центр и храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Погода внесла свои коррективы: центром празднования стал Дом культуры «Строитель». Тем не менее, работали все площадки, которые привыкли посещать озерчане. На «Площади мастеров» была представлена выставка работ мастеров Озерска и Кыштыма, проходили мастер-классы по прикладному творчеству, на «Детской площадке» проводилась игровая программа для детей «Аз и Буки не знают скуки»

Фестиваль искусств открыл протоиерей Димитрий Шорин:

– Каждый год мы встречаем этот большой праздник по-новому: с новыми мыслями, новыми чаяниями, задачами. Память о равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии особенно значима для сегодняшнего дня, в свете происходящих событий. Для нас важно защитить нашу культуру, наш язык, нашу историю, наши святыни.

С праздником собравшихся также поздравила начальник Управления культуры администрации Светлана Степанова:

– Без преувеличения можно сказать, что братья Кирилл и Мефодий совершили настоящий подвиг – подвиг просветительства. В этот день хочу пожелать всем добра, любви, благополучия.

В программе фестиваля приняли участие творческие коллективы и солисты Культурно-досугового центра: «Аюшка», «Альянс», «Дискаер», «Шоу-класс», танцевальные ансамбли «Зарево», «Купава», академический мужской хор, детский хор «Гармония».

Завтра 25 мая в Озерске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и 5-летию духовно-просветительской программы «Росток».

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50931/