Статистика по ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России с 11 по 22 мая 2022 года (вторая декада мая).

В период с 11 по 22 мая 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме. Медицинская помощь в экстренном и неотложном порядке оказывалась отделением скорой медицинской помощи, дежурными врачами и специалистами приемного отделения.

За вторую декаду мая бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 682 раза, из них 18 - ложные. В поселках Новогорный – 71 раз (4 – ложный), Метлино – 18. Основная причина вызовов – сердечно-сосудистые заболевания, повышение артериального давления, аритмия, травмы, аллергические реакции.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи доставлен 51 человек, самостоятельно обратились 231 гражданин. 60% случаев обращений составляют различные травмы.

Была выполнена 81 хирургическая операция

В акушерском отделении было принято 16 родов.

Детская поликлиника приняла 609 вызовов по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностировано 518 случаев ОРВИ. Зафиксировано 28 укусов клещей. Среди пострадавших привитых – 13. Трем детям введен иммуноглобулин. Всего с начала эпидсезона от клещей пострадало 45 детей.

По данным на 22.05.2022 года в ОГО привито от ковида первым компонентом вакцины – 230 детей, двумя компонентами – 219.

В call-центре городских поликлиник было принято 1684 обращения от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 102 случая ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 11, Новогорный – 5.

От клещей пострадали 29 человек из Озерска, 13 – из п. Новогорный, 8 – из Метлино.

Вакцинировано от ковида в Озерске 38 человек, ревакцинировано – 846. В поселке Новогорный вакцинировано двое, ревакцинацию прошли 26 человек. В Метлино – 20.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/50953/