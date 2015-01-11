Прогресс не стоит на месте – это утверждение актуально и для средств передвижения. Если раньше использовались преимущественно автомобили, мототехника и велосипеды, то в настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Подробнее
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках проведения профилактической акции «Летние каникулы», сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями ДНД проведут целенаправленные профилактические мероприятия по контролю за перевозкой детей. Подробнее
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от директора сетевого продовольственного магазина. Женщина сообщила, что из торгового зала похищен товар. Сумма материального ущерба составила свыше 22 тысяч рублей. Подробнее