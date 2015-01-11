В конноспортивном клубе «Мустанг» Детского эколого-биологического центра подвели итоги учебного года

20 мая в клубе "Мустанг" прошёл выпускной бал, где можно было встретить индейца и ковбоя, восточную принцессу и леди Баг. ⠀
Воспитанники "Мустанга" и гости из других конных клубов города соревновались в двух дисциплинах: конкур (преодоление препятствий) и вольтижировка (гимнастические и акробатические упражнения на лошади). К соревнованиям спортсмены клубов готовились ответственно и выступили достойно.
Результаты соревнований: ⠀
Маршрут № 1⠀
1 место - Молоткова Таисия (на лошади Му-Му)⠀
2 место - Глухих Екатерина (на лошади Прайватденс Гели)⠀
3 место - Селиверстова Кристина (на лошади Бриджит). ⠀
Маршрут №2⠀
1место - Селиверстова Кристина (на лошади Бриджит)⠀
2место - Глухих Екатерина (на лошади Прайватденс Гели )⠀
3место - Константинова Анастасия (на лошади Маршал).
Маршруте №3
1место- Константинова Анастасия (на лошади Маршал)⠀
2место- Молоткова Таисия (на лошади Прайватденс Гели) ⠀
3место- Новоселова Вероника (на лошади Маршал).
Вольтижировка (начальный уровень).⠀
Зачет - дети.
1место- Ефремова Мария⠀
2место- Ходжиогло Александра⠀
3место- Шешегова Виктория
В своих зачетах победителями стали: Григорий Беспалов, Нафикова Диана и Иванова Лилия. В номинации "Лучший образ" победила Глухих Екатерина.
Информация и фото ДЭБЦ.