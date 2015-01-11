В конноспортивном клубе «Мустанг» Детского эколого-биологического центра подвели итоги учебного года

20 мая в клубе "Мустанг" прошёл выпускной бал, где можно было встретить индейца и ковбоя, восточную принцессу и леди Баг. ⠀

Воспитанники "Мустанга" и гости из других конных клубов города соревновались в двух дисциплинах: конкур (преодоление препятствий) и вольтижировка (гимнастические и акробатические упражнения на лошади). К соревнованиям спортсмены клубов готовились ответственно и выступили достойно.

Результаты соревнований: ⠀

Маршрут № 1⠀

1 место - Молоткова Таисия (на лошади Му-Му)⠀

2 место - Глухих Екатерина (на лошади Прайватденс Гели)⠀

3 место - Селиверстова Кристина (на лошади Бриджит). ⠀

Маршрут №2⠀

1место - Селиверстова Кристина (на лошади Бриджит)⠀

2место - Глухих Екатерина (на лошади Прайватденс Гели )⠀

3место - Константинова Анастасия (на лошади Маршал).

Маршруте №3

1место- Константинова Анастасия (на лошади Маршал)⠀

2место- Молоткова Таисия (на лошади Прайватденс Гели) ⠀

3место- Новоселова Вероника (на лошади Маршал).

Вольтижировка (начальный уровень).⠀

Зачет - дети.

1место- Ефремова Мария⠀

2место- Ходжиогло Александра⠀

3место- Шешегова Виктория

В своих зачетах победителями стали: Григорий Беспалов, Нафикова Диана и Иванова Лилия. В номинации "Лучший образ" победила Глухих Екатерина.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50944/